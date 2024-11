Andreas Christensen est passé sur le billard

L’infirmerie du Barça tourne toujours à plein régime.

Le défenseur du FC Barcelone Andreas Christensen a été contraint de subir une intervention chirurgicale au tendon d’Achille ces derniers jours en Suède, selon des informations de Catalunya Radio ce mercredi. Confirmée par le club catalan, l’opération était destinée à mettre un terme aux douleurs trainées par l’international danois depuis plus de deux ans, lui qui n’est plus apparu dans le groupe blaugrana depuis la première journée de Liga et une victoire sur le terrain du FC Valence en août dernier (1-2).

Le joueur de 28 ans, qui avait d’abord tenté de résoudre ce problème de tendinopathie par le biais d’un traitement alternatif, a finalement dû se résoudre à se faire opérer en concertation avec son club. Alors qu’il ne devrait effectuer son retour à la compétition que début 2025, Christensen pourrait être sur le départ dès le mercato d’hiver.

Bientôt la fin du chemin de croix pour le Christensen ?

