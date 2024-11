Gerard Piqué : « Cristiano Ronaldo est le meilleur, mais… »

Chouette, le fameux débat !

Questionné par la Gazzetta dello Sport sur la rivalité sportive opposant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Gérard Piqué a tranché : pour lui, les deux joueurs n’ont jamais évolué dans la même catégorie. « Messi a toujours été différent des autres, il n’a pas sa place sur cette planète. Cristiano est le meilleur des humains, mais Leo est un extraterrestre », a ainsi tranché l’ancien défenseur.

Et des arguments en faveur de la Pulga, l’ex-arrière central en a à la pelle : « Je l’ai vu s’entraîner tous les jours en faisant des choses incroyables, il n’y aura plus jamais quelqu’un avec sa vitesse de réflexion et sa détermination. Il est arrivé à l’âge de treize ans et a toujours joué exactement de la même manière, aussi bien au centre de formation de Barcelone qu’en équipe première. »

En plus, l’Argentin ne s’est jamais plaint du calendrier, lui.

