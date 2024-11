Ángel Di María donne la recette pour battre le Barça de Messi à l'époque

Jeu de nain, jeu de vilains.

Fin octobre, la lourde défaite concédée par le Real Madrid face au Barça dans le Clasico (0-4) a rappelé aux supporters des Merengues de douloureux souvenirs. Au début des années 2010, à l’époque la plus faste du club catalan, les Madrilènes ont souvent souffert face à la bande à Leo Messi. Une période dont se souvient bien Ángel Di María qui, dans un entretien accordé au media argentin Clank, est revenu sur l’une des rares victoires du Real à l’époque lors de la finale de Coupe du Roi 2011, à Valence, au bout de la prolongation.

« La seule façon de battre cette équipe de Barcelone était de frapper »

« Le match à Mestalla a été très dur. Cette finale, c’était des coups, des coups, des coups, s’est remémoré El Fideo. J’ai donné un coup à Leo qui partait en contre. Je lui ai mis un coup, puis je suis allé le relever et je lui ai dit : ‘désolé, le ‘Nain’, mais s’il je ne faisais pas faute sur toi, tu aurais pu nous mettre un but’. Je n’avais pas d’autre option. Ça jouait comme ça, c’était impossible à arrêter. La seule façon de battre cette équipe de Barcelone était de frapper, de marquer et de courir plus qu’eux. Par moments, j’avais même peur qu’on blesse le « Nain » (Lionel Messi). Ça me préoccupait plus qu’autre chose qu’il ne lui arrive rien. »

Vu le vécu commun en sélection après, on comprend pourquoi.

