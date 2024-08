Lewandowski sort le Barça de l’enfer de Mestalla

Valence 1-2 Barcelone

Buts : Duro (44e) // Lewandowski (45e+5, 49e S.P.)

Ça part de là.

Auteur d’une saison 2023-2024 décevante, le FC Barcelona a démarré la suivante de la bonne façon à Valence (1-2). Accroché à Mestalla il y a neuf mois, le Barça n’a pas répété les mêmes erreurs. Les Blanquinegros ont pourtant ouvert le score : Diego López a provoqué Jules Koundé sur le côté et a profité de la distance laissée par le Français pour centrer. Un beau cadeau pour Hugo Duro, qui a fait mouche d’une tête imparable (1-0, 44e). L’Espagnol a même frôlé le doublé, puisque Pau Cubarsí a sauvé sa frappe sur la ligne et rattrapé l’énorme bourde de Marc-André ter Stegen (45e+2). Le tournant du match.

Trois minutes plus tard, Robert Lewandowski s’est jeté pour couper victorieusement le centre de Lamine Yamal (1-1, 45e+5). Les Catalans ont repris tambour battant après la mi-temps et Raphinha est intelligemment passé devant Mosquera pour obtenir un penalty, transformé avec autorité par son coéquipier polonais (1-2, 49e). L’avant-centre blaugrana a ainsi porté ses stats à 61 buts en 96 matchs sous le maillot barcelonais, et a surtout mis son équipe sur les rails de la victoire.

Toujours bon à prendre avant de défier l’Athletic samedi prochain.

