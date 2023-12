Le Barça tenu en échec à Valence

Valence CF 1-1 FC Barcelone

Buts : Guillamón (70e) pour les Murciélagos // Félix (55e) pour les Blaugrana

Le plus important, c’est de concrétiser.

Après son revers face à Anvers en Ligue des champions, le Barça se déplaçait sur la pelouse de Valence. En cas de succès, les Catalans pouvaient revenir à un point de la deuxième place occupée par le Real Madrid. Mais malgré leur domination aussi bien en termes de possession que d’occasions, les joueurs de Xavi n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul. La faute, notamment, à un manque de réalisme offensif. La première mi-temps a été plaisante, avec des actions qui se sont succédées de part et d’autre grâce aux espaces laissés par les deux équipes. Néanmoins, aucune des deux équipes n’a su prendre l’ascendant sur l’autre. Les Valencians ont été les premiers à se montrer dangereux avec Roman Yaremchuk, mais le portier barcelonais a empêché une ouverture du score éclair (2e). Cristhian Mosquera (16e) puis Hugo Duro (37e) se sont eux aussi illustrés, Iñaki Peña étant cependant toujours sur la trajectoire pour garder sa cage inviolée. Côté Blaugrana, les situations se sont multipliées avec par exemple Robert Lewandowski (10e, 23e, 28e). Mais à chaque fois, l’imprécision dans le dernier geste a empêché l’attaquant polonais de véritablement mettre en danger Giorgi Mamardashvili.

La seconde période s’est déroulée sur le rythme de la première : beaucoup de jeu, des transitions rapides et de l’imprécision. Dominateur, le FC Barcelone a logiquement fini par prendre les devants. Une première alerte avait retenti sur la cage ché, avec la frappe sur la barre transversale d’Ilkay Gündoğan (52e). Mais c’est par João Félix que le Barça a trouvé la faille après un superbe une-deux entre Frenkie de Jong et Raphinha, l’ancien joueur de Leeds décalant parfaitement le Portugais pour pousser le ballon au fond des filets (0-1, 58e). Mais alors que Valence avait peu à peu disparu dans le jeu, Hugo Guillamón est venu réveiller Mestalla : bénéficiant de la passivité absolue de la défense adverse, le milieu de terrain de 23 ans a eu tout le temps de se positionner et d’armer une frappe puissante qui a achevé sa course dans la lucarne de Peña pour ramener Valence à hauteur (1-1, 70e). Le système à quatre attaquants, mis en place par Xavi en fin de rencontre, n’a pas suffi : c’est le troisième match consécutif sans victoire pour Barcelone toutes compétitions confondues, une première depuis le début de la saison.

Les Barcelonais restent scotchés à la troisième place, à quatre points du Real Madrid et six du leader Gérone.

Valence CF (4-4-2) : Mamardashvili – Vazquez (Gasiorowski, 81e), Diakhaby, Mosquera, Correia – López (Foulquier, 81e) , Pepelu, Guillamón, Pérez – Duro (Marí, 81e), Yaremchuk (Canós, 62e). Entraîneur : Rubén Baraja.

FC Barcelone (4-3-3) : Peña – Cancelo, Araújo, Koundé, Balde – Gündoğan (Yamal, 81e), De Jong, Pedri – Raphinha, Lewandowski, João Félix (Torres, 72e). Entraîneur : Xavi Hernández.