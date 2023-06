Le Barça termine sur une défaite, Valence sauve sa peau

Les jeux sont faits.

Des six équipes encore concernées par la lutte pour le maintien en Liga, une allait obligatoirement plonger avec l’Espanyol et Elche, dont les tristes sorts étaient déjà réglés. Relégable au coup d’envoi, Valladolid n’a pas réussi à s’extirper de la zone rouge contre Getafe (0-0), plombé par son manque d’efficacité (15 tirs, mais aucun cadré). Almeria a eu très chaud, mais s’est maintenu en prenant un point chez l’Espanyol (3-3) dans un match où les anciens de la Ligue 1 ont brillé : El Bilal Touré a ouvert la marque pour les visiteurs (10e) avant que Javi Puado égalise sur une passe merveilleuse de Sergi Darder (13e), puis Ronael Pierre-Gabriel a donné l’avantage aux Catalans (49e). Le sang froid d’Adrian Embarba, auteur d’un joli ballon piqué devant le portier, a permis aux Rojiblancos de revenir (58e)… mais le pied gauche de Luca Koleosho les a renvoyés virtuellement dans la zone rouge (73e). Le salut d’Almeria est venu de son banc, puisque Largie Ramazani, tout juste entré, a obtenu un penalty transformé par ce diable d’Embarba (86e). Un but et un point qui assurent au club andalou de passer une saison de plus dans l’élite.

Valence a suivi attentivement ce qu’il se passait sur les autres pelouses, puisque le Betis n’a pas fait de cadeau pour la der de Joaquin : les Andalous, assurés de finir à la sixième place, ont crucifié le club che au bout de 55 secondes avec une passe de Juan Miranda dans la profondeur pour un Ayoze Perez buteur au nez et à la barbe de Mouctar Diakhaby (1re). Exposés, les joueurs de Ruben Baraja se sont mis à l’abri grâce à Diego Lopez (71e), déjà décisif contre le Real Madrid et l’Espanyol, pour prendre un point (1-1). Le Celta, qui occupait une dangereuse dix-septième place au début de la soirée, s’est quant à lui sauvé en se payant le Barça, pas vraiment en mode champion ces dernières semaines (2-1). Gabri Veiga a libéré les Galiciens, en s’infiltrant entre Marcos Alonso et Andreas Christensen pour battre Marc-André ter Stegen dans le petit filet (42e). Il s’est même offert un doublé, avec beaucoup de réussite, son centre se transformant en tir et finissant au fond avec l’aide du poteau (65e). Pour l’anecdote et pour du beurre, Ansu Fati a réduit l’écart sur un centre d’Ousmane Dembélé (79e). C’est aussi passé pour Cadix sur la pelouse d’Elche, bon dernier (1-1). La bande de Sergio Gonzalez s’est vite rassurée : le coup franc d’Iza Carcelen a trouvé le poteau, mais Fede San Emeterio a suivi pour placer une reprise instantanée déviée par Gonzalo Escalante (10e). L’égalisation de Lucas Boyé n’a pas eu de conséquence (71e).

La Liga était en mode furia !

Celta 2-1 Barcelone

Buts : Veiga (42e, 65e) pour le Celta Vigo // Fati (79e) pour Barcelone

Espanyol 3-3 Almeria

Buts : Puado (13e), Pierre-Gabriel (49e), Koleosho (73e) pour l’Espanyol Barcelone // Touré (10e), Embarba (58e, 87e SP) pour Almeria

Betis 1-1 Valence

Buts : Ayoze (1re) pour le Real Betis // Lopez (71e) pour Valence

Elche 1-1 Cadix

Buts : Boyé (71e) pour Elche // Escalante (10e) pour Cadix

Valladolid 0-0 Getafe

Pronostic Celta Vigo Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga