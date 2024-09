Pronostic Valence Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Villarreal reste invaincu et enfonce Valence

Valence est la seule équipe à ne pas encore avoir marqué de point cette saison en Liga. C’est préoccupant, car le club vise une place dans le top 8 pour se qualifier en Europe, mais ses résultats sont loin d’être à la hauteur. Lors de la première journée, malgré un match disputé, Valence a chuté à domicile face au Barça, avec un doublé de Lewandowski (1-2). Ensuite, les Blanquinegros ont perdu à Vigo (1-3) et à San Mamés contre l’Athletic Bilbao (1-0), sans rien montrer. Avec ces résultats, Valence occupe logiquement la dernière place du championnat. Le club est également touché par une vague de blessures, avec sept joueurs absents à Bilbao, dont Sergi Canos, Diakhaby (gravement blessé), et le capitaine Jose Gayà.

Villarreal a fait forte impression lors des premières journées de championnat, s’installant logiquement dans le top 3 de LaLiga avec 7 points. Ils ont remporté deux victoires importantes, d’abord à Séville (1-2), puis lors d’un match spectaculaire contre le Celta de Vigo (4-3). Lors de la première journée, ils ont été tenus en échec à domicile par l’Atlético de Madrid (2-2). Côté recrues, le Français Thierno Barry a marqué son premier but avec le club en entrant en jeu contre le Celta de Vigo, tandis que Sergi Cardona, arrivé de Las Palmas, s’est distingué avec un but et une passe décisive en Liga. Arnaut Danjuma, de retour de prêt, a retrouvé une bonne entente avec Gerard Moreno, inscrivant deux buts en trois matchs. Durant le mercato, Villarreal a signé plusieurs joueurs, dont Nicolas Pépé qui semble retrouver des sensations en Liga. En revanche, des départs notables incluent Manu Trigueros à Grenade, Aïssa Mandi à Lille, et Filip Jorgensen à Chelsea. Emmené par cette armada, le Sous-Marin jaune devrait poursuivre sur sa lancée et continuer d’enfoncer Valence. Danjuma, déjà auteur de 2 buts en 3 journées, tentera d’en profiter pour soigner ses stats.

