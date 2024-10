Pronostic Leganés Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Leganés et Valence dos à dos ?

La 9e journée de Liga débute avec une affiche entre Leganés et Valence, deux équipes visant à s’éloigner de la zone rouge. Le Deportivo évoluait l’an passé en 2e division et a dominé le championnat pour retrouver l’élite espagnole. Pour son retour en Liga, le club de la banlieue madrilène vise le maintien. Après 8 journées, le bilan est juste satisfaisant, puisque Leganés occupe la 16e place du championnat avec seulement 2 points de plus que le premier relégable, qui n’est autre que le FC Valence. Cette confrontation face au Club du Chè pourrait permettre à la bande de Jimenez de s’éloigner de la zone rouge. Après avoir encaissé 3 revers de rangs, le Deportivo a stoppé l’hémorragie en signant deux nuls face à Getafe et le Rayo Vallecano (1-1 à chaque fois).

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Valence fut pendant de longues années l’une des meilleures formations espagnoles qui a vu l’émergence de David Villa, Juan Mata ou David Silva. Depuis maintenant plusieurs saisons, le club Ché est bien loin de son lustre d’antan, luttant pour conserver sa place dans l’élite. Sous la houlette de Baraja, Valence n’avait pas spécialement connu de problèmes l’an passé. En revanche, dans cette entame d’exercice, les résultats ne suivent pas avec une 18e place, soit celle de 1er relégable. Après avoir décroché son premier succès contre Girona (2-0), Valence a concédé le nul face à Osasuna (0-0). Le club n’est pas encore guéri comme il l’a démontré à San Sebastián la semaine passée encaissant un lourd revers face à la Sociedad (3-0). Dans cette affiche entre mal-classés, Leganés et Valence pourraient se quitter sur un nul, avec un petit avantage pour le promu à domicile.

► Le pari « match nul » est coté à 2,70 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 270€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Victoire Leganés ou match nul et moins de 2,5 buts » est coté à 1,68 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 168€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Leganés – Valence

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Leganés – Valence sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Leganés – Valence avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Leganés Valence encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !