Scénario dingue pour Saint-Malo en National 2

Ils ne lâchent rien, ces Malouins.

Première du groupe B de National 2 après 10 journées, l’US Saint-Malo a vécu une soirée pleine d’émotions vendredi soir à Bourges. Rapidement réduits à 10 après le carton rouge reçu par leur gardien Clément Milon dès la 12e minute, les Bretons ont vu Marvin Duclovel, plus habitué à arpenter le côté droit, enfiler les gants pour toute la suite du match. Et ces derniers ont tenu toute la rencontre en infériorité numérique… jusqu’à la 91e, malgré un Duclovel héroïque dans les cages ! Un craquage frustrant, d’autant qu’il mettait en péril l’invincibilité de l’USSM depuis le début de saison et aurait permis à Bourges, quatrième, de recoller au classement.

Mais comme le foot est parfois un peu plus juste qu’on ne le croit, les Malouins ont poussé quelques minutes supplémentaires pour arracher l’égalisation grâce à Lucas Daury à la 94e minute. Grâce à ce point obtenu sur le gong, Saint-Malo est sûr de rester à la première place pendant encore au moins une journée, avec 4 points d’avance sur Saint-Pryvé Saint-Hilaire, qui affronte les Girondins de Bordeaux et un certain Andy Carroll, au Matmut Atlantique ce samedi à 18h.

Paris, Lyon chez les filles et Saint-Malo : il est là le trio d’invaincus dans l’Hexagone !

« Humainement, Gasset est ce qui se fait de plus rare dans le foot »