Pronostic Metz Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Metz confirme face à Caen

La 13e journée de Ligue 2 se termine samedi avec une affiche entre deux prétendants à la montée avec ce Metz – Caen. Si les Lorrains respectent leur plan de marche, les Normands sont encore loin du compte. Actuellement, les Grenats occupent la 5e place, celle de dernier barragiste. Pour viser plus haut, l’équipe de Stéphane le Mignan doit se montrer plus régulière et notamment en déplacement où elle s’est récemment inclinée à Grenoble et au Red Star. Lundi, le FC Metz s’est repris en allant chercher un succès important à Ajaccio (0-1). Lors de ce match, les Messins ont exploité une erreur défensive corse sanctionnée par le meilleur joueur de Ligue 2 de l’an passé, Gautier Hein. L’ancien auxerrois est l’un des meilleurs éléments de cette équipe avec Sabaly, qui affiche 8 buts au compteur. Relégué sur le banc avant le match, Oukidja est finalement entré en jeu en raison de la blessure de Pape Sy. Ce samedi, Metz évoluera à Saint-Symphorien où il s’est imposé lors des 3 dernières réceptions.

En face, Caen est régulièrement annoncé parmi les outsiders pour la montée. Cet été, le club a connu un changement majeur avec l’arrivée de Mbappé dans le capital du club. Les espoirs les plus fous ont alors germé en Normandie. Finalement, après plusieurs semaines de compétition, le Stade Malherbe souffrait en matière de résultats et se retrouver proche de la zone de la relégation. En danger, Nicolas Seube a vu ses hommes se réveiller lors des 2 dernières journées avec une large victoire à Martigues (0-3) et une autre à domicile contre Bastia (2-0). Lors de cette dernière victoire, les Normands ont été particulièrement efficaces face à une équipe bastiaise qui avait affiché un meilleur visage. Comme souvent, Alexandre Mendy a été l’homme décisif, lui qui est devenu le meilleur de l’histoire du club. À domicile, Metz va vouloir confirmer sa victoire obtenue à l’extérieur en dominant une équipe caennaise qui semble loin d’être guérie.

