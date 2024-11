Et si le prochain Thibaut Courtois était un membre de la famille royale belge ?

Tedesco se remet à y croire pour le mondial 2026 !

Alors que les Diables Rouges traversent une période de doute et de reconstruction, les Belges se mettent de nouveau à croire en leur bonne étoile grâce à leur famille royale. En effet, les médias belges se sont rendus compte que l’un des fils du roi Philippe et de la reine Mathilde, Emmanuel de Belgique son titre, avait peut-être un bel avenir dans le foot. Gardien de formation, ce dernier serait même actuellement inscrit dans une académie espagnole, sans plus de précision sur sa localisation, avec l’objectif d’un jour passer pro.

A 19 ans, il ne va pas lui falloir tarder de trop pour passer à l’échelon supérieur et ça tombe bien car son académie dispense des formations de 10 mois, de quoi lui permettre, s’il brille, de signer l’été prochain. Un cadre fait sur mesure pour la progression de ces jeunes puisqu’ils seraient filmés et accompagnés de façon assez pousser avant de jouer chaque week-end. Selon ses compatriotes, le fils du souverain serait un grand fan de sport et notamment de la sélection avec qui il a pris la pause durant l’Euro.

Si le flocage sur son maillot pouvait être « De Belgique », ça serait franchement incroyable.

Romelu Lukaku de retour dans la sélection belge