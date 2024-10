Un supporter de Valence serait détenu à Singapour pour avoir critiqué le président du club

C’est la journée de la motion de censure, non ?

Propriétaire de Valence depuis 2014, Peter Lim est ciblé par les supporters en raison d’une gestion sportive déplorable avec une chute inexorable vers les bas-fonds de Liga au fil des saisons. L’homme d’affaires singapourien a vu ces manifestations se propager jusque dans son pays. Dani Cuesta, supporter des Merengots, s’est affiché devant la maison du président avec un drapeau sur lequel on pouvait lire la phrase désormais célèbre « Lim go home », avant de coller sur sa porte un sticker « Lim Out ». Sans équivoque.

Or, ces photos publiées sur les réseaux sociaux et partagées par tous les comptes fans du club pourraient lui coûter cher. D’après le journaliste espagnol Héctor Gómez, le supporter est détenu avec sa femme dans un hôtel de Singapour depuis vendredi. Ce mardi après-midi, ils devraient être auditionnés par la police locale, alors que leurs passeports ont déjà été confisqués. Peter Lim, lui, est toujours bien installé à son siège et ne semble pas vouloir le lâcher.

🚨🇸🇬 El aficionado valencianista @daaanii1414 lleva retenido en Singapur junto a su mujer desde el pasado viernes 💳 Les retiraron los pasaportes y les tienen en un hotel sin salir 👮‍♀️ Mañana a las 15.30 de allí tienen que declarar SIN SABER de que se les acusa 🪧 Hacerse una… pic.twitter.com/QqKPIgMF1t — Héctor Gómez (@Generaldepie_) October 7, 2024

Et pourquoi ne pas donner de l’argent à l’Olympique de Valence, empêtré dans le ventre mou de R1 ?

Pronostic Leganés Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga