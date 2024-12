Le Valence CF prolonge l’une de ses jeunes pépites

Le CM de Valence n’a visiblement pas pris de vacances.

Au lendemain de l’intronisation de son nouvel entraineur Carlos Corberán pour pallier au licenciement de Rubén Baraja, le Valence CF a annoncé ce jeudi par le biais d’un communiqué la prolongation de l’un de ses jeunes joueurs les plus prometteurs, le jeune Iker Córdoba (19 ans). International espagnol U19, le défenseur central catalan a prolongé son contrat avec le club Ché pour une durée encore indéterminée.

| OFICIAL @DepCOPEValencia | 🦇 🆕 El @valenciacf hace oficial la renovación de IKER CÓRDOBA 🔏 El sábado os adelantamos en @COPE que había firmado ya su nuevo contrato 🔎 El central venía siendo con Baraja uno más de la primera plantilla en el último mes pic.twitter.com/efoseQmsJx — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) December 26, 2024

Pré-formé au FC Barcelone et produit de la Masia, Córdoba était arrivé dans l’académie valencienne il y a près d’un an et demi pour parfaire son apprentissage. Impressionnant au sein de l’équipe B du club, il avait récemment effectué ses débuts tant en Liga qu’en Coupe du Roi, inscrivant même un but de la tête face à Ejea le 4 décembre dernier. « Cette prolongation signifie beaucoup pour moi » a déclaré le Catalan, ajoutant : « C’est un rêve réalisé, car le Valence CF est un grand club et je suis impatient de continuer à grandir, apprendre et à réaliser de nouveaux objectifs ».

Pas sûr néanmoins qu’il maintienne à lui seul le club dans l’élite.

