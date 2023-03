Le Barça assure l’essentiel contre Valence

Barcelone 1-0 Valence

Il faut se satisfaire du nécessaire.

Battu par Almeria dimanche dernier, le Barça a repris sa marche en avant contre Valence (1-0). Outre l’absence de Xavi, suspendu et remplacé par son frère Óscar Hernández sur le banc, les Catalans ont dû faire sans Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé, Pedri ou encore Gavi. Heureusement, Raphinha a répondu présent. Le Brésilien a bénéficié d’un caviar de Sergio Busquets pour scorer de la tête, en devançant la sortie de Giorgi Mamardashvili (1-0, 16e). Le Barça aurait pu tuer le match sur penalty, après une volée de Jules Koundé déviée par la main de Hugo Guillamón. La maladresse de Ferran Torres, qui a trouvé le poteau, a toutefois compliqué la tâche de sa formation (55e).

Ansu Fati a d’ailleurs touché l’autre montant dans la foulée (56e). Incapable de se mettre à l’abri, le Barça a d’autant plus joué avec le feu qu’il s’est retrouvé à dix. Mis en difficulté par une tête en retrait de Koundé, Ronald Araujo a accroché Hugo Duro, qui filait au but, et logiquement reçu un rouge (59e). Valence n’a toutefois pas réussi à peser suffisamment offensivement, à l’image de Samuel Lino, qui n’a pas profité de la bévue de ter Stegen (39e). Le Barça reprend provisoirement dix points d’avance en tête de la Liga, en attendant le déplacement du Real Madrid chez le Betis.

Le Clasico du 19 mars ressemble de plus en plus à une balle de match.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Araujo, Koundé, Christensen, Balde – Roberto (Garcia, 81e), Busquets, De Jong – Raphinha (Alarcon, 87e), Torres, Fati (Alonso, 61e). Entraîneur : Xavi.

Valence (4-3-3) : Mamardashvili – Vazquez, Özkacar, Cömert (Diakhaby, 55e), Correia (Castillejo, 62e) – Kourouma (Pérez, 62e), Guillamón, Foulquier – Lino (Kluivert, 78e), Duro, Almeida (Musah, 78e). Entraîneur : Rubén Baraja.

