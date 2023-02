Almeria fait chuter le Barça

UD Almeria 1-0 FC Barcelone

But : Touré (24e).

L’élimination à Old Trafford est passée par là.

Pour le compte de la vingt-troisième journée de cette Liga 2022-2023, le FC Barcelone avait l’occasion de prendre dix points d’avance en tête du classement après le match nul du Real Madrid face au voisin de l’Atlético. Au lieu de cela, les Blancos vont rester à sept points du Barça. La raison ? Une deuxième défaite toutes compétitions confondues, cette fois-ci sur la pelouse du stade des Jeux méditerranéens d’Almeria, pourtant avant-dernier du classement avant le début de la partie. Grâce à ce succès, les Andalous ont mis fin à la série de sept victoires consécutives du Barça en championnat, et les Catalans ont concédé leur deuxième défaite de la saison en Liga après celle contre… le Real Madrid, le 16 octobre dernier.

Dans un match globalement fermé, El-Bilal Touré a inscrit l’unique but de la rencontre : grâce à une combinaison offensive avec l’ancien Marseillais Luis Suárez, l’attaquant international malien a filé au but pour tromper Marc André ter Stegen d’une frappe tout en puissance (1-0, 24e). Sonné par cette ouverture du score, le Barça n’a pas vraiment réagi dans la foulée. Avec un jeu trop ronronnant, le collectif blaugrana a abusé des centres en direction de la charnière centrale, et cela n’a pas porté ses fruits. Raphina n’a fait qu’effleurer le centre de Ferran Torres (72e), tout comme Ronald Araújo avec une tête juste à côté du but gardé par Fernando (86e). En toute fin de match, Adri Embarba a manqué le but du break (94e), mais cela n’a pas empêché Almeria de fêter sa victoire. Et dans quatre jours, le Barça affronte le Real en demi-finales allers de la Coupe d’Espagne.

Attention à la crise…

UD Almeria (4-3-3) : Fernando – Akieme, Babić, Ely, Chumi – Robertone (Embarba, 76e), Eguaras (Pozo, 82e), De la Hoz, Baptistão (S.Costa, 82e) – E. Touré (Kaiky, 89e), L. Suárez (Ramazani, 76e). Entraîneur : Rubi.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Alba (Alonso, 67e), E. Garcia (Araújo, 67e), Christensen, S. Roberto (Alarcon, 76e) – Busquets (Torre, 78e), De Jong, Kessié (Raphina, 46e) – Gavi, F. Torres, Lewandowski. Entraîneur : Xavi.