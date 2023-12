Le Barça retrouve des couleurs face à Almería

FC Barcelona 3-2 Almería

Buts : Raphinha (33e), Roberto (60e, 83e) pour les Blaugrana // Baptistão (41e), González (71e) pour les Rojiblancos

Une histoire de corner et d’erreurs défensives.

Après avoir concédé le nul face à Valence, le Barça se devait de réagir à domicile pour récupérer la troisième marche du podium. Contrat rempli pour les joueurs de Xavi qui ravissent la troisième place à l’Atlético de Madrid après leur contre-performance face à Getafe.

Malgré sa dernière place au classement, Almería n’est pas venu en Catalogne pour faire de la figuration. Les joueurs de Gaizka Garitano ont réussi à tenir la dragée haute au Barça pendant 30 minutes, se procurant même plusieurs occasions, à l’image de Baba Mohammed (12e) et Sergio Arribas (13e). Mais ce sont bien les Barcelonais qui ont trouvé le chemin des filets en premier. Après une première alerte sur corner survenue en début de match (7e), Ronald Araújo est venu catapulter le ballon sur le portier d’Almería qui n’a pas eu d’autre choix que de repousser le ballon dans les pieds de Raphinha. Ce dernier ne s’est pas fait prier pour envoyer le cuir dans la cage vide (1-0, 33e). Les Rojiblancos n’ont pas abdiqué pour autant et se sont relancés après un mauvais alignement de la défense blaugrana, Leo Baptistão, en solo, est venu crucifier Iñaki Peña (1-1, 41e), juste après que Robert Lewandowski a manqué la balle du 2-0 (37e).

Avec deux changements opérés à la mi-temps, les consignes étaient claires du côté barcelonais : pilonner le but adverse. Comme en première période, un corner est venu sauver l’attaque du Barça, Sergi Roberto au premier poteau est venu placer une tête croisée bien sentie, laissant pantois Luis Maximiano (2-1, 60e). Et comme en première période, Almería est revenu grâce à une erreur défensive des Blaugrana, Edgar González profitant de la percussion entre Araújo et Peña pour ramener les Rojiblancos à hauteur (2-2, 71e). Mais une nouvelle fois, Sergi Roberto a surgi sur un rush solitaire pour redonner un avantage définitif aux siens (3-2, 83e).

Ohé ohé capitaine retrouvé.

FC Barcelone (4-3-3) : Peña – Cancelo, Araújo, Christensen (Koundé, 46e), Balde – Roberto, Gündoğan, López (Romeu, 67e) – Raphinha (Yamal, 76e), Lewandowski, Félix (Torres, 46e). Entraîneur : Xavi Hernández.

UD Almería (5-4-1) : Maximiano – Akieme, González, Montes, Chumi, Pozo (Mendes, 64e) – Ramazani (Embarba, 78e), Baba Mohammed, Lopy, Arribas – Baptistão (Lazaro, 78e). Entraîneur : Gaizka Garitano.

