Le Real Madrid et l’Atlético se partagent le derby

Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid

Buts : Álvaro Rodríguez (85e) pour les Merengues // Gimenéz (78e) pour les Colchoneros

Expulsion : Correa (64e) pour les Colchoneros

Le Derbi de Madrid offre son lot de bonnes et de mauvaises surprises, mais la balance a penché vers la deuxième option ce samedi soir. Dans une partie au déchet technique conséquent, le Real Madrid et l’Atlético se sont ainsi partagés les unités (1-1) pour laisser – un peu plus – s’échapper le titre… voire le podium.

Roupillon de sabado

La possession évidemment à la faveur des Merengues, les premières occasions n’ont pas tardé à arriver malgré la torpeur. Sur une frappe flottante et lointaine du gauche, Marco Asensio a ainsi sollicité un Jan Oblak auteur d’une jolie parade pour boxer le ballon (9e). Dans la foulée, c’est Karim Benzema qui s’est illustré : trouvée par le centre vicieux d’Éder Militão, sa reprise du plat du pied gauche a fui le cadre vacant (11e). L’ultime situation de 45 minutes mitigées, durant lesquelles se sont mêlés d’excellents mouvements collectifs et une multitude de mauvais choix. Les Colchoneros n’ont d’ailleurs que trop peu eu l’occasion de s’illustrer, si ce n’est sur des tentatives désespérées d’Antoine Griezmann ou Yannick Carrasco bien gérées par Thibaut Courtois. Reinildo Mandava, lui, a été touché au genou et est sorti prématurément sur blessure (23e).

Réveil tardif

De l’ennui, il y en a encore eu au retour des vestiaires. Pour réveiller Chamartín, Griezmann s’est alors essayé à une frappe croisée venue raser le montant gauche de Courtois (61e). C’est, finalement, hors du jeu que la principale étincelle s’est présentée : au duel avec Antonio Rüdiger au milieu de terrain, Ángel Correa – à peine entré – s’est en effet fendu d’un coup de coup inutile dans le torse de l’Allemand. Carton rouge, direction les vestiaires (64e). Mais à défaut d’enfoncer les hommes de Diego Simeone, cette infériorité numérique a au contraire inhibé ceux de Carlo Ancelotti. D’un coup franc excellement tiré, Griezmann a ainsi déposé le cuir sur le crâne de José María Giménez, à la conclusion de fort belle manière (0-1, 78e). Une ouverture du score salvatrice, mais de courte durée : le corner suivant, botté par Luka Modrić, est cette fois coupé par le jeune Álvaro Rodríguez pour l’égalisation (1-1, 85e). Comme quoi, il faut parfois arriver en retard.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Nacho (Álvaro Rodríguez, 77e), Rüdiger, Militão, Carvajal (Lucas Vázquez, 83e) – Ceballos (Modrić, 63e), Kroos (Camavinga, 63e), Valverde – Vinícius Júnior, Benzema, Asensio (Tchouameni, 63e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak – Molina, Savić, Hermoso, Reinildo (Giménez, 23e) – Barrios (Correa, 46e), Koke (Witsel, 77e), Saúl (Morata, 76e), Carrasco – Llorente (Lemar, 57e), Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone.