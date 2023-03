Revivez la qualif du Real face à Liverpool (1-0)

Jürgen Klopp a promis qu’il ferait TOUT pour renverser la tendance et pourquoi pas se qualifier en quarts, malgré le 5-2 de l’attaque. En tout cas sa compo est offensive, pas petit bras malgré 4% de chance de passer au tour suivant.

The Reds to take on Real Madrid tonight 👊#RMALIV — Liverpool FC (@LFC) March 15, 2023

La désormais traditionnelle ligne arrière Trent, Konaté, Van Dijk et Robertson sera complétée d’un double pivot Milner-Fabinho et QUATRE attaquants pour tenter d’en planter au moins trois et égaliser : Jota, Gakpo, Salah ET Nuñez !