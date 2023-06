Fabio Carvalho prêté à Leipzig

Il n’a pas totalement éclos sous Klopp.

Fabio Carvalho, 20 ans et milieu de terrain de Liverpool est prêté à Leipzig pour un an, sans option d’achat. Après une saison à 21 matchs et trois buts avec les Reds, l’international portugais va pouvoir espérer avoir du temps de jeu pour se relancer et progresser dans un club qui va jouer la Ligue des Champions.

Fábio #Carvalho vom @LFC schließt sich leihweise für ein Jahr bis Juni 2024 den Roten Bullen an. Der 20-Jährige spielt im offensiven Mittelfeld und kann dort auf allen Positionen eingesetzt werden. Willkommen in Leipzig, Fábio! 👋 — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 30, 2023

Hongrois savoir que les Allemands vont envoyer Szoboszlai en retour.

Openda continue de faire du pied à Leipzig