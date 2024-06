Angleterre : Un deuxième recalé quitte le rassemblement

Gareth Southgate le coupeur de têtes.

James Maddison n’est pas seul : Curtis Jones a lui aussi appris qu’il ne passerait pas le cut de la liste des 26 Anglais pour l’Euro, lui qui faisait partie des 33 joueurs convoqués au rassemblement précédant la compétition. Les deux hommes, présents lors de la victoire (3-0) en amical contre la Bosnie lundi (Maddison était entré à la 61e, Jones était resté sur le banc) ont donc dû quitter leurs partenaires ce jeudi. À 23 ans, Jones ne compte encore aucune sélection.

.@Madders10 and @curtisjr_10 have departed the England camp, having been told they are not part of our final #EURO2024 squad.

We thank them for being an important part of our pre-tournament preparation 👊 pic.twitter.com/kHkwfjEAi0

— England (@England) June 6, 2024