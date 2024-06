Les premières compos de l’Euro sont tombées !

Julian Draxler débute pour l’Allemagne ! Non, on déconne.

Le match d’ouverture de l’Euro 2024 ne va plus tarder (21h) et les premières compositions d’équipes sont donc tombées. Dans une alléchante affiche entre favori et équipe intrigante mais souvent décevante, le groupe A et le tournoi seront très bientôt lancés. Pour Julian Nagelsmann, pas question de tenter le diable d’entrée et l’on part donc sur une compo classique, avec bien évidemment Florian Wirtz, dans une équipe qui mélange expérience et jeunesse. Le futur retraité Toni Kroos est bien là, aux côtés du capitaine, İlkay Gündoğan.

Du côté écossais, si les supporters se sont montrés injouables dans les rues de Munich, il en faudra beaucoup plus pour l’emporter sur le terrain. Une seule surprise notable dans le onze de départ, avec la titularisation du défenseur central Ryan Porteous à la place de l’habituel titulaire Grant Hanley. Logiquement, Steve Clarke a choisi de se reposer sur ses cadres, parmi lesquels Scott McTominay, Kieran Tierney, John McGinn et évidemment le capitaine, Andy Roberston.

