Roberto Firmino endeuillé

Les vrais héros ne portent pas de cape.

Il était le père de Roberto Firmino, José Roberto Cordeiro de Oliveira est décédé à 62 ans à la suite d’une crise cardiaque. C’est le média brésilien UOL qui rapporte la triste nouvelle. Il était venu passer du temps avec sa famille aux Émirats arabes unis. Selon le même média, la famille souhaiterait ramener le corps au Brésil.

Dans son livre intitulé SÍ SEÑOR: My Liverpool Years, Roberto Firmino écrit à propos de son paternel : « Tous les héros ne portent pas de cape, certains se font appeler “Papa”. Mon père, José, était mon héros d’enfance, mon inspiration et mon exemple. Un homme sérieux, honnête et généreux qui ferait tout pour sa famille. » Ce livre était sorti au début de ce mois. Aujourd’hui, ce passage résonne d’autant plus pour Bobby et sa famille.

