Roberto Firmino régale le staff de Liverpool avant son départ

Ca change de la Smartbox.

Roberto Firmino a offert 200 coffrets-cadeaux aux joueurs et au staff de Liverpool ainsi qu’à ses proches pour son départ, révèle le journaliste de SkySports Florian Plettenberg. Le Brésilien, très apprécié au club, et surtout par les supporters, a tenu à dire merci à sa façon. Les coffrets contenaient un maillot dédicacé et un parfum personnalisé « Firmino ».

Excl. 🎥 #Firmino: He prepared 200 gift boxes for his farewell. He gave them to his guests on Sunday evening in Liverpool – including club employees, teammates, friends and family.

The gifts included a special shirt signed by him and a specially created perfume by Firmino.… pic.twitter.com/4i6gleHaOI

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 24, 2023