Deco ne comprend rien à l’utilisation du hors-jeu semi-automatique en Liga

La VAR fait encore des siennes.

Utilisé lors de la Coupe du monde au Qatar, puis lors du dernier Euro en Allemagne, le hors-jeu semi-automatique a fait son apparition en Liga cette saison. Et il ne fait pas que des heureux. La technologie, qui doit faciliter la vie des arbitres, a surtout le don d’énerver Deco. Actuellement directeur sportif du Barça, l’ancien milieu de poche « ne comprend pas » le mode de fonctionnement de l’outil.

Le Portugais s’appuie sur un hors-jeu litigieux signalé lors de Real Sociedad-Barça (1-0), qui a entraîné l’annulation d’un but de Robert Lewandowski. « Je pense que la VAR, et ce n’est pas à cause de ce match, n’a pas encore réglé les problèmes qu’elle était censée régler, juge-t-il dans une interview donnée au Mundo Deportivo. Certaines choses se sont améliorées, mais pour d’autres, nous avons toujours l’interprétation d’une seule personne. »

« Il faut qu’ils nous expliquent »

Au cours de l’entretien, il fustige le décalage entre le projet initial et le résultat sur le terrain. « Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce semi-automatique ? Je suis perdu, se lamente l’ancien maître à jouer de Porto. Il faut qu’ils nous expliquent quelque chose, car nous sommes un peu perdus sur ce qui est semi-automatique ou non, s’il y a une influence de la VAR, si l’arbitre peut décider seul… La VAR était censée rendre les décisions plus claires et rendre le football plus facile pour nous, même pour ceux qui regardent le foot de chez eux. »

