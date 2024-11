Après l’Ajax, un autre club européen fait évoluer son logo

Session logos.

Après l’Ajax Amsterdam qui, dimanche, a annoncé le retour de son logo historique, Tottenham a lui aussi annoncé un changement de logo, ce lundi. Dans un communiqué publié sur leurs réseaux sociaux, les pensionnaires du Tottenham Hotspur Stadium annoncent avoir modernisé et simplifié leur écusson.

Introducing the Club’s remastered brand identity, embracing our rich history and unmistakable heritage.

The cockerel reimagined. An icon reborn. Our font remastered.

To Dare Is To Do. 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 18, 2024