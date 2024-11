Un club italien change deux fois d’entraîneur en 24 heures

Divorce à l’italienne.

Le Piacenza Calcio, un club italien de Serie D, a réussi à changer deux fois d’entraîneur en 24 heures. Le journal de la ville Sportpiacenza raconte : Piacenza démarre la saison en galère, vire Stefano Rossini, parie sur Carmine Parlato, un coach habitué des joutes de Serie D. Cependant, au lieu d’améliorer les performances de l’équipe, le mandat de Parlato a vu les résultats se détériorer davantage, laissant le club flotter à peine au-dessus de la relégation.

Un coach viré en début de saison… rappelé en urgence

En conséquence, Parlato a été limogé ce mardi et remplacé par Simone Bentivoglio. Sauf que voilà, Bentivoglio, ça ne passe pas. Pas chez les tifosi. Pourquoi ? Petit retour en 2011 : le scandale du calcioscommesse, des matchs truqués, des joueurs impliqués… et Bentivoglio dans le lot qui avait écopé d’une peine de 13 mois avec sursis. À Piacenza, on n’a pas la mémoire courte. La contestation est aussi bruyante qu’immédiate. Après une seule séance d’entraînement, le coach et le club se serrent la main pour une résiliation express.

Dans un retournement de situation dramatique, Piacenza a décidé de réembaucher Stefano Rossini dans la même soirée, l’entraîneur qu’il avait pourtant limogé plus tôt dans la saison, comme coach principal de l’équipe première.

Que personne ne bouge. Il reste encore demain.

