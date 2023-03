Victime d’insultes racistes, Yohan Benalouane frappe un supporter en D3 italienne

Un triste épisode de plus en troisième division italienne.

Né en France et formé à Saint-Étienne, Yohan Benalouane a fait la plus grande partie de sa carrière en Italie. Passé par Parme, l’Atalanta, mais aussi Leicester et l’Aris Salonique, il évolue aujourd’hui à Novara en Serie C. Malheureusement pour lui, l’international tunisien est revenu dans l’actualité pour une mauvaise raison ce dimanche. En déplacement à Piacenza avec son équipe, le joueur de 35 ans a connu une grosse altercation avec des supporters adverses.

Ce groupe de fans aurait abordé Benalouane et l’un de ses coéquipiers avant que la situation ne dégénère et que le joueur ne donne un coup de poing à l’un des individus venus à sa rencontre. Interpellé par la police, le défenseur a été libéré dans la soirée. Dans un communiqué en réaction à cet incident, le club de Novara a condamné la réaction de son joueur tout en dénonçant le traitement qui lui a été réservé : « Toute forme de violence, sur et en dehors du terrain, est toujours inacceptable et doit être condamnée a priori, mais ce qui s’est passé au stade Garilli dans l’après-match de Piacenza-Novara ne peut trouver aucune justification. »

Le club du Piémont vise particulièrement les fans qui ont provoqué Benalouane : « Ces mêmes supporters, non contents de cela, s’en sont pris à deux joueurs du Novara FC, adressant personnellement à l’un d’entre eux des insultes racistes et le bousculant à plusieurs reprises, le tout sans aucun contrôle de la part des organes responsables qui devraient protéger la sécurité des parties impliquées dans l’événement. »

