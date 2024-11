Du beau monde attendu à l’inauguration du Campus PSG

On n’y croyait plus.

Près d’un an et demi après y avoir posé ses valises, le Paris Saint-Germain va enfin officiellement inaugurer son centre d’entraînement, le Campus PSG de Poissy, ce jeudi après-midi. Et qui dit raison de célébrer au PSG, dit sobriété démesure. Au menu, des stars par-ci, un show par-là, la liste des invités étant « très longue » a appris France Bleu Paris. Le grand ami de Deschamps et surtout joueur de tennis serbe Novak Djokovic, l’humoriste Jamel Debbouze, habitué du Carré du Parc des Princes, ou encore le triple champion olympique Teddy Riner, membre de la section judo du PSG, seraient de la partie.

Un spectacle de drones et un concert

L’Équipe ajoute de son côté que de nombreux hommes politiques sont également attendus. Parmi eux, l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy, fervent supporter du club, le ministre des Sports, Gil Avérous, l’ancien maire de Poissy, Karl Olive, député macroniste ainsi que Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Tous devraient assister à un spectacle de drones et au concert d’une célèbre chanteuse française, dont l’identité n’est pas encore connue.

En revanche, pas de Kylian Mbappé à l’horizon.

