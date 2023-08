Moisés Caicedo va finalement signer à Chelsea pour un montant record

Le choix du roi.

Un temps proche de s’engager avec Liverpool, Moisés Caicedo a refusé de signer chez les Reds, alors qu’un compromis avait été trouvé avec Brighton, pour finalement choisir Chelsea. Selon The Athletic, le milieu de terrain équatorien va finalement s’engager chez les Blues pour la coquette somme de 133 millions d’euros. Un montant record puisqu’il s’agit de la plus grosse indemnité de transfert de l’histoire en Angleterre. Le joueur des Seagulls va parapher avec Chelsea un contrat de huit ans avec un an en option.

L’international équatorien était un pion essentiel de l’équipe de Roberto De Zerbi puisqu’il n’avait loupé que trois rencontres avec Brighton la saison passée (43 matchs joués). Caicedo devrait passer sa visite médicale ce lundi. L’annonce officielle de son arrivée dans le club londonien risque d’avoir lieu dès ce lundi.

Caicedo x Fernández, bon courage aux adversaires.