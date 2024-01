Pronostic Liverpool Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool évite le coup de Blues face à Chelsea

Liverpool a réalisé une excellente première partie de saison qui lui a permis de prendre la tête de la Premier League. Grand artisan de ce retour au 1er plan avec son Liverpool 2.0, Jurgen Klopp vient d’annoncer qu’il arrêterait d’entrainer à la fin de la saison. Cette nouvelle a fait l’effet d’un choc Outre-Manche. Présent au club depuis 9 ans, Klopp a tout gagné avec les Reds. De plus, sa formation est engagée sur tous les tableaux avec une finale de Carabao à venir face à Chelsea, la course au titre en PL, la FA Cup et l’Europa League. Le week-end dernier, les partenaires de Van Dijk ont fait le job face à Norwich (5-2) en FA Cup grâce à des buts des cadres Jota, Nunez, Jones ou van Dijk. Cependant, il est important de noter que les jeunes alignés par Klopp se montrent à leur avantage à l’image de Bradley, Quansah ou McConnell. Cette semaine s’annonce décisive dans la course au titre avec des affrontements face à Chelsea et Arsenal. Ces deux rencontres devraient permettre de voir plus clair au niveau des ambitions de Liverpool. Malgré l’absence de Salah, Liverpool possède un effectif de qualité avec les Jota, Diaz, Nunez, Szoboszlai ou Mac Allister.

En face, Chelsea est dans la tourmente depuis plus d’un an et demi. Le club londonien a certainement été la formation la plus active sur le marché des transferts sur cette période. Tous ces changements nécessitent du temps pour mettre en place un groupe capable de rivaliser avec les meilleurs. Pochettino tente de faire du mieux possible mais n’a pas été aidé par les nombreuses blessures qui ont touché le club. Dernièrement, ses hommes ont montré des signes d’amélioration en se qualifiant pour la finale de la Carabao Cup, où ils retrouveront Liverpool. Le week-end dernier, les Blues ont en revanche fait le nul face à Villa qui les oblige à disputer un replay à Villa Park. Pour ce déplacement à Anfield, Pochettino devrait aligner sa meilleure formation avec les Fernandez, Gallagher, Palmer, Sterling ou Madueke. Impressionnant depuis plusieurs semaines, Liverpool devrait prendre le meilleur sur Chelsea.

