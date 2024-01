Liverpool enrhume Chelsea et reste en tête de Premier League

Liverpool 4-1 Chelsea

Buts : Diogo Jota (23e), Bradley (39e), Szoboszlai (65e) et Díaz (79e) pour les Reds // Nkunku (71e) pour les Blues.

Tout avait commencé sur un air de violon le week-end dernier. Officiellement lancé dans sa dernière saison sur le banc de Liverpool, Jürgen Klopp émeut les fans des Reds qui ont un peu l’impression de perdre une partie de leur âme depuis cette annonce en guise de crève-cœur. Mais dans les faits, ce Liverpool version 2023-2024 n’a pas franchement changé dans la qualité de son football, au contraire. Dans le berceau des Beatles, les dernières partitions de Klopp à Anfield risquent fortement de ressembler à la boucherie aperçue ce soir, où Chelsea a fait office de cobaye.

Bradley, cœur à vif

Dès l’entrée en consultation, Liverpool et Chelsea ont pris la température d’un stade où l’équipe locale n’a connu que la victoire depuis la nouvelle année civile. Très vite, les vagues rouges ont fait leur apparition, et Darwin Núñez a injecté une première piqûre, mais la trajectoire rectiligne du ballon est détournée par Djordje Petrović au-dessus de sa cage (8e). Débarqué de la Major League Soccer, le gardien serbe fait connaissance avec un géant de Premier League et apprend à maîtriser ses nerfs. Lancé par Ibrahima Konaté dans le dos de la défense, le virus Núñez contraint Petrović à un nouvel exploit pour dévier le ballon sur son poteau gauche (18e). Plus le temps passe, plus Chelsea semble proche de l’asphyxie, tant la pression se fait ressentir.

Dès lors, l’inéluctable est arrivé : à force de subir les coups de chaud, les Blues se sont fait refroidir. Servi plein axe par Curtis Jones, Diogo Jota est entré par la petite porte entre Thiago Silva et Benoît Badiashile pour rendre Chelsea malade (23e, 1-0). Seul globule bleu à contenir un temps soit peu l’invasion rouge, Petrović est parvenu à préserver le suspense devant Curtis Jones (31e). En revanche, sa défense immunitaire s’est envolée à la suite d’une frappe croisée du sémillant Connor Bradley (39e, 2-0). Couché sur son lit de mort, Chelsea a frôlé la correctionnelle lorsque Badiashile a marché sur Jota pour causer un penalty, finalement manqué par Núñez (45e).

200 victoires pour Klopp

Lors de la deuxième séance, Mauricio Pochettino a voulu changer l’ordonnance pour remédier aux maux londoniens avec les entrées de Malo Gusto, Christopher Nkunku et Mykhaïlo Mudryk, mais malgré une reprise au-dessus du dernier nommé (51e), les effets n’ont pas été immédiats. Pendant ce temps-là, Liverpool s’est propagé pour creuser l’écart grâce à Dominik Szoboszlai, auteur d’une puissante tête sur un centre de l’intenable Bradley (65e, 3-0). Certes, les visiteurs ont sauvé l’honneur grâce au vaccin Nkunku (71e, 3-1), mais la convalescence s’est prolongée, à l’image de la barre transversale trouvée par le maladroit Núñez (75e), ou le quatrième suppositoire signé Luis Diaz devant un Badiashile fiévreux (79e, 4-1). En fin de compte, Klopp engrange un 200e succès en 319 matchs de championnat d’Angleterre, et Chelsea s’est bien fait fumer.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – J. Gomez (Robertson, 69e), Van Dijk, Konaté, Bradley (Alexander-Arnold, 68e) – C. Jones (Clark, 83e), Szoboszlai (Elliott, 69e), Mac Allister – D. Jota (Gakpo, 68e), L. Díaz, Núñez. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Chelsea (4-2-3-1) : Petrović – Chillwel (Gusto, 46e), Badiashile, T. Silva, Disasi – E. Fernández (Chukwemeka, 66e), Caicedo – Sterling, Gallagher (Mudryk, 46e), Madueke (Nkunku, 46e) – Palmer (Casadei, 85e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

