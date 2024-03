Pierre Gasly met des billes dans un club de foot français

De la F1 à la N1, il n’y a qu’une lettre et qu’un pas.

Fan du PSG et habitué du Parc des Princes quand il n’est pas au volant de sa monoplace, Pierre Gasly a choisi de mettre des billes dans le foot en devant actionnaire du FC Versailles aux côtés d’Alexandre Mulliez, l’actuel président du 10e de National 1. « Je cherchais depuis quelque temps à m’impliquer dans un projet ambitieux. Je regardais ce qui se passait dans ce monde-là et j’ai rencontré la famille Mulliez, explique le pilote depuis l’Australie à L’Équipe. On s’est mis autour de la table, pour voir comment il voulait développer le club. On a des ambitions à moyen et long terme. À cinq, dix et quinze ans. C’est un coup de cœur, mon deuxième après la course auto. »

Celui qui baigne dans cet univers « depuis tout petit » veut essayer « de transmettre [sa] relation au sport d’élite, à ses exigences, à la mentalité, au travail d’équipe, la performance de soi-même, la gestion du stress, la capacité à se surpasser au quotidien ». Un investissement minoritaire, mais important pour le pilote français de chez Alpine. « C’est avant tout l’investissement qui émotionnellement m’engage le plus, dit-il. C’est surtout pour moi un projet passion, pour créer quelque chose de solide en matière de formation, de football féminin aussi. En espérant, dans les saisons à venir, monter en Ligue 2 et plus tard en Ligue 1. Un projet excitant. J’ai toujours besoin d’avoir des ambitions, des intérêts multiples. Même si au quotidien, mon focus est 100 % sur la F1, mais quand je suis “off”, il me faut d’autres challenges personnels. »

Avant de rêver plus grand, il va déjà falloir assurer le maintien en troisième division.

