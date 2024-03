Le président de Cholet vide son sac

Adieu le média training.

Bon dernier de National avec seulement 5 victoires après 24 journées, Cholet devrait bientôt se retrouver sans président. Benjamin Erisoglu, 46 ans, commence à se lasser de ce poste où « tu penses gagner, mais tu perds toujours », comme il le confie dans un entretien à L’Équipe dans lequel il lâche ses quatre vérités. Il revient par exemple sur sa suspension pour quatre mois début février après avoir dit à un arbitre qu’il avait « de la merde dans les yeux » lors d’un match de R1. « J’ai soutenu Michel Moulin aux élections de la FFF. Est-ce une incidence ? », s’interroge-t-il.

Le dirigeant, à la tête de Cholet depuis onze ans, n’en peut plus de perdre de l’argent, aussi. « On demande des subventions, on ne les a pas. On avait 3 millions de budget quand la moyenne est à 10, souffle-t-il. Tu penses gagner, mais tu perds toujours. C’est une machine à laver. Et on est dirigés par des gens qui ne savent pas diriger. » Usé tant physiquement que mentalement, il rendra son tablier en fin de saison : « C’est décidé, sûr à 100 000%. Je partirai. Je regrette juste pour l’association et les gamins. Mais je n’en peux plus. Le foot, c’est terminé. »

