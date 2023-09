Le National 1 bientôt professionnel ?

La France bientôt comme l’Angleterre ?

Dans un communiqué signé par les présidents des clubs de National, publié lundi, ces derniers évoquent un potentiel passage au professionnalisme de leur division. Reçus au siège de la FFF par le président Philippe Diallo, ils ont abordé avec lui « la nécessité de faire évoluer ce championnat vers la création d’une Ligue 3 professionnelle ». Aujourd’hui, parmi les 18 clubs, neuf sont professionnels, « dont plus de la moitié ont déjà évolué dans un passé récent en Ligue 1 et Ligue 2 ». D’autant que les dirigeants des clubs revendiquent que leur division est devenue « un fournisseur de talents régulier de nos clubs de l’élite et même de l’équipe de France ».

Boosté par « une audience moyenne qui a crû de 50% la saison dernière », et par une affluence générale cette saison « qui explose avec plusieurs matchs par journée entre 5 000 et 15 000 spectateurs », le National veut passer un cap. Les présidents des clubs ont ainsi présenté au président de la fédération « des propositions concrètes », ainsi qu’à un groupe de travail sur le sujet, composé de quatre personnes. Si une prochaine réunion est a priori programmée pour le mois d’octobre, c’est déjà une première avancée dans cette voie, que les présidents ont choisi de placer derrière le slogan : « Développons notre football pour développer TOUS nos clubs ! »

Voilà enfin un rassemblement national qui propose de vraies solutions.

