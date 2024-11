Les tristes images d’un stade des Costières à l’abandon

Un décor de Walking Dead.

Alors que le Nîmes Olympique, actuel 12e de National, évolue dans le stade des Antonins depuis deux ans, son stade historique des Costières semble prendre la poussière, laissé à l’abandon à la suite d’un conflit de longue date entre la ville et le président Rani Assaf. Le média local Objectif Gard a publié ce dimanche la vidéo d’un stade des Costières décrépi dont la pelouse non entretenue donnera la nausée aux supporters des Crocodiles (et au jardinier de Roudourou). Les Nîmois évoluaient encore en Ligue 1 il y a trois saisons et le dernier match dans l’arène de 18 000 places ne date que de novembre 2022.

Alors que le stade des Antonins ne devait fournir qu’un accueil de transition pour l’équipe entraînée par Frédéric Bompard, la perspective de rénovation ou de reconstruction du stade sur le site des Costières à l’horizon 2026 semble être au point mort, les divergences entre Assaf et la mairie étant de plus en plus prononcées. La ville occitane a même récemment refusé le permis de construire du président, à la suite d’un avis défavorable de la commission d’aménagement commercial.

Un compromis de vente court pourtant jusqu’au 31 décembre prochain, mais puisque « les fonds n’ont toujours pas été apportés » selon la mairie, le stade des Costières redeviendra très probablement la propriété de la ville au 1er janvier 2025, laissant entrevoir la possibilité d’une mise aux normes de la LFP comme envisagé récemment par l’ancien arbitre Nicolas Rainville.

Que de souvenirs des caviars de Nicolas Benezet et des coups de casque de la légende Renaud Ripart…

