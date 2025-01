La FFF condamne à son tour les incidents lors de Châteauroux-Nîmes

Intolérable.

Le stade Gaston-Petit a été le théâtre de tristes incidents ce vendredi soir, où des supporters nîmois ayant fait le déplacement pour voir leur équipe défier Châteauroux ont été violemment agressés. Dès la fin de la rencontre, conclue sur une victoire des locaux 3-2, le maire de la ville et ancien ministre des Sports Gil Avérous a apporté son soutien aux victimes sur X, alors que le club castelroussin a indiqué qu’il allait porter plainte auprès du procureur de la République et signalé que ces actes ont été commis par « une trentaine d’individus extérieurs à la rencontre et à la ville de Châteauroux, cagoulés et munis de barres de fer ».

Bravo à @LaBerrichonne de @Chateauroux36 pour cette belle victoire ce soir ! 💙❤️ Mes pensées vont aussi aux supporters du @nimesolympique, victimes d’une agression inadmissible au sein de la tribune visiteur. Je l’ai dis, je le répète et je le répéterai : la violence n’a… https://t.co/MrseKfFSvl — Gil Avérous (@GilAverous) January 24, 2025

La FFF s’associera à la plainte

Ce samedi, c’est au tour de la Fédération française de football de réagir. Dans un communiqué, la 3F a condamné « avec la plus grande fermeté les actes de violence intolérables » et déclaré qu’elle « s’associera à la plainte que La Berrichonne de Châteauroux va déposer ». Au total, quatre personnes ont été blessées et secourues sur place.

Et après, on se plaint des interdictions de déplacement…

