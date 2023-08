Cholet et Le Mans déjà en forme, les promus pas à la fête

Et c’est reparti !

Quelques heures avant la Ligue 1, le National faisait également son grand retour ce vendredi avec sept matchs au programme (Versailles était exempté en attendant de savoir si Sochaux sera autorisé à participer). Au rayon des satisfactions, le Red Star a rapidement fait la différence à Epinal, grâce tout d’abord à un contre solitaire d’Ivann Botella pour le premier but de la saison. Avant une tête gagnante de Cheickh Ndoye pour doubler la mise. La très jolie réduction du score d’Esteban Lepaul n’y changera rien (1-2), mais offre le fauteuil de leader à Cholet, vainqueur d’une équipe de Châteauroux réduite à dix en fin de première période (2-0). Deux offrandes de Moudja Sié Ouattara pour Yankuba Jarju puis Oussama Abdeldjelil permettent au SOC de prendre les commandes du championnat.

Dans le même temps, les débuts ont été difficiles pour le GOAL FC, battu à Orléans sur une immense erreur de relance pour offrir le seul but de la partie à Grégory Berthier. Pas mieux pour Marignane-Gignac, vaincu par Le Mans (0-2). Yoann Le Méhauté a fini le boulot malgré le tacle d’Ali Bamba, et le penalty tardif de Mehdi Boussaïd a envoyé les Manceaux en tête du championnat. Nancy s’est fait rattraper dans les derniers instants contre Villefranche Beaujolais (1-1), tandis que Junior Olaitan, buteur puis deux fois passeur, a permis à Niort d’arracher la victoire dans les derniers instants face à Avranches (3-2). Enfin, le score nul et vierge de la soirée est à mettre au crédit de Dijon et Rouen.

Rendez-vous lundi pour le choc du sud, entre Nîmes et Martigues.

Chôlet 2-0 Chateauroux

Buts : Jarju (53e) et Abdeldjelil (61e) pour le SOC

Expulsion : Luamba (40e) pour la Berrichonne

Dijon 0-0 Rouen

Epinal 1-2 Red Star

Buts : Lepaul (73e) pour Epinal // Botella (5e) et Ndoye (41e) pour le Red Star

Marignane-Gignac 0-2 Le Mans

Buts : Le Méhauté (47e) et Boussaïd (90e S.P.)

Orléans 1-0 GOAL FC

But : Berthier (54e)

Niort 3-2 Avranches

Buts : Olaitan (34e), Elphege (70e) et Gasnier (90e) pour les Chamois // Pierre (28e) et Kérouédan (74e S.P.) pour Avranches

Nancy 1-1 Villefranche Beaujolais

Buts : Delos (42e) // Mai (90e+5)

