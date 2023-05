Red Star, croire en sa bonne étoile malgré tout

« Quand vous avez une dizaine de garçons qui pleurent dans vos bras, je peux vous garantir que ce n’est pas facile. » Les mots de l’entraîneur du Red Star Habib Beye, après la victoire insuffisante de ses hommes face au Stade briochin (2-0), traduisent la déception de tout un club d’avoir échoué pour quelques points à la montée en Ligue 2 lors d’une ultime journée de National étouffante (qui a, finalement, vu Concarneau et Dunkerque rejoindre le monde professionnel). Malgré une émulation toujours aussi forte autour de l’Étoile rouge et une restructuration accélérée ces dernières années avec l’arrivée de l’investisseur américain 777 Partners à l’été 2022 ou encore le projet de rénovation du stade, le club de Saint-Ouen n’est pas parvenu à remplir son objectif. Mais les fondations du club, créé par Jules Rimet en 1897, sont solides, et la déception d’aujourd’hui contraste avec l’espoir d’un futur radieux.

Sandwichs merguez, potentiel et romantisme

Tout avait pourtant parfaitement commencé ce vendredi 26 mai, aux abords du stade Bauer. Grand soleil, pinte(s) de bière, odeur de sandwichs merguez qui vient taquiner les narines… Et surtout beaucoup d’espoir, à quelques minutes de la rencontre capitale opposant le Red Star au Stade briochin pour le compte de l’ultime journée de National. Saad, chiquement habillé d’un béret bleu avec une clope au bec devant le bar l’Olympic, assure ne pas être stressé malgré l’enjeu de retrouver la Ligue 2 trois saisons après l’avoir quittée. « Le Red Star mérite de monter, tout est fait pour ça. On a un super public, ça concrétiserait le potentiel et les choses positives que le club fait depuis plusieurs années », développe cet amoureux des Verts, converti à l’Étoile rouge depuis 5 ans.

Un avis partagé par Franck, dont Bauer est la deuxième maison depuis un demi-siècle. « Ce serait extra de monter, j’ai connu cette sensation dans les années 1970 et j’ai envie de la revivre, pointe ce père de famille. Avec la rénovation du stade, ça tomberait pile poil. Il y a des moyens financiers qui se mettent en place, et qui permettraient de construire une belle équipe en Ligue 2. » Côme, accompagné de sa petite fille Mia, ne veut quant à lui pas s’enflammer et préfère se projeter. « Je ne pense pas que sportivement, la montée soit si importante. Je suis hyperpositif, par rapport au projet. C’est peut-être naïf, mais il y a une volonté de stabiliser le club en professionnel, et ça fait la différence, assure celui qui est habillé, de la tête aux pieds, aux couleurs de l’Étoile rouge. Le Red Star, c’est un club romantique. Quoi qu’il arrive, l’histoire est belle. »

Le grand Cheick N’Doye n’a pas suffi

Dans un stade Bauer plein à craquer, où les enceintes crachent des sons des rappeurs Dinos, Alpha Wann ou encore La Fève, le Red Star a rendez-vous avec son histoire. Aucun calcul n’est utile, il faut battre des Bretons assurés de descendre à l’échelon inférieur et surtout espérer un faux pas des deux premiers (Concarneau et Dunkerque) pour rallier le monde professionnel. Si le Red Star peut compter sur son emblématique capitaine Cheikh N’Doye (repositionné au poste d’attaquant) pour ouvrir le score à la suite d’une frappe contrée d’Hacene Benali (34e) et tuer le match à la 90e, ce doublé remarquable ne suffit pas. Alors que pendant un temps, les trois premiers (Dunkerque, Concarneau et le Red Star) comptent tous 60 points, Rayan Ghrieb inscrit son deuxième but de la soirée face au Mans à la 79e pour assurer la montée aux Nordistes (2-3) avant que Thomas Robillard ne scelle le sort de l’Étoile rouge en offrant la victoire aux Thoniers face à Orléans d’une belle reprise de volée à la 87e (1-2). Quelques secondes après le coup de sifflet final, beaucoup de mines déconfites et de joues mouillées (dont celles de deux enfants effondrés qui n’arrivent pas à retenir leurs larmes, à l’instar de certains joueurs du club de Saint-Ouen) apparaissent. Dans la foulée, les ultras (restés dans les gradins durant de longues minutes après la rencontre) demandent à nouveau la démission du duo Haddad-Wender. Ce qui prouve que la cicatrice du rachat, jugé comme un acte de trahison par bon nombre de supporters, est tout sauf refermée.

« La direction que prend le club est magnifique »

En conférence de presse, Habib Beye – sous contrat avec le club jusqu’en 2024 – a éludé les questions sur son avenir avant de revenir sur le parcours accompli depuis son arrivée. « J’entends parfois dire que le Red Star doit être en Ligue 2, je dis : “Regardez ce qui se fait depuis vingt mois dans ce club.” Quand on l’a repris, il était quinzième et en passe de descendre en National 2, a martelé l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille. L’objectif que l’on voulait en commun n’a pas été rempli, mais je n’ai qu’à remercier les garçons pour tout ce que l’on a vécu. » Après avoir parlé du poids de l’étiquette de favoris collée par les médias et pointé le manque d’expérience du groupe qui a pu jouer dans les moments clés, Habib Beye a abordé l’avenir de l’Étoile rouge : « Je peux vous garantir que ce que fait le Red Star, et la direction que prend le club sont magnifiques, le mal amène parfois le bien. Le club travaille comme il faut, se structure comme il faut et développe son stade comme il faut. Tout est en cohérence, il y a une aventure autour de ce club. »

Le Red Star regrettera sûrement les six défaites subies à domicile contre trois mal classés lors de cet exercice, mais pourra se réjouir de sa belle saison synonyme d’une pierre supplémentaire dans la reconstruction de l’Étoile rouge. Le projet du nouveau stade, prévu d’ici 2024, peut laisser présager le retour en grâce de ce club historique. Qui, s’il n’est pas monté en Ligue 2 ce vendredi, peut se consoler avec un bel hommage d’Éric Cantona dans une interview au Parisien : « Je préfère soutenir un football qui a une âme. Du côté de Paris, j’irai plutôt voir le Red Star que le PSG. »

