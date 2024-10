François Letexier a arbitré un match de District en Bretagne

Il a de la chance de ne pas arbitrer la Ligue 1 ce week-end.

Us Bédée-Pleumeleuc – FC Mordelles, première division de District d’Ille-et-Vilaine. Coup d’envoi 20h, stade Edmond-Blanchet.

A priori, la victoire 2-0 des visiteurs n’intéresse personne, à part les protagonistes du soir, et François Letexier. L’arbitre international français a tenu le sifflet dans son ancien club, le temps d’une soirée, ce vendredi.

« J’ai rarement des gens qui me font des banderoles. J’ai rarement un kop qui chante mon nom ! racontait la star de la soirée à TV35. J’ai ressenti un accueil beaucoup plus chaleureux qu’à l’accoutumée. » Contrairement à ses dimanches dans les stades de Ligue 1, des banderoles et des chants ont accompagné ses sifflets.

Et sans la VAR, c’est plus simple ? « C’est pas la même préparation, poursuivait-il à TV35. J’ai gêné plusieurs fois le jeu. C’était loin d’être parfait dans mes déplacements. On a un jeu plus direct, basé sur des bases longues. Ça change les repères. »

François Letexier : "J'ai rarement un kop qui chante mon nom…" La réaction de l'arbitre français n°1 après avoir dirigé son club de Bédée en D1 de district dans le cadre des journées de l'arbitrage @TVR35 @TousArbitres pic.twitter.com/f2pW61w5q5 — Christophe Penven (@PenvenC) October 18, 2024

Ça n’a rien à envier à une finale de l’Euro.

