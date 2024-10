Un arbitre de Ligue 1 va arbitrer un match de district !

De la finale de l’Euro au district.

Référence de l’arbitrage français ces dernières années, François Letexier va quitter le monde professionnel le temps d’un week-end et officiera lors d’un match de district, le 18 octobre. Ce sera pour le choc entre l’US Bédée Pleumeleuc et la réserve de Mordelles. Une affiche Ligue des champions pour tous les suiveurs du district d’Ille-et-Vilaine.

« Le moment sera incroyable pour les joueurs »

Attention, ceci n’est pas une punition de la Ligue ou de la FFF, loin de là. Si celui qui a arbitré la finale du dernier Euro et des matchs aux JO se retrouve à diriger un match du club de son enfance, c’est simplement dans le cadre des journées de l’arbitrage organisées par La Poste. « La venue de François devrait attirer des centaines de spectateurs. Et le moment sera incroyable pour les joueurs qui auront la chance d’être alignés sur la feuille de match, savourait le président du club de Bédée Pleumelec, Bruno Demay, au micro de France 3. Il a commencé ici comme défenseur jusqu’à ses 12 ans avant de bifurquer vers l’arbitrage. Et il revient tous les ans quand il peut, pour faire des interventions auprès des jeunes. »

