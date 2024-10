L'application Footsider revient avec une détection 100% féminine

Faites place au Linkedin du football.

Après le lancement de l’application Footsider en décembre 2022 par les deux fondateurs Ronaldinho et Yacine Brahimi et les premières détections organisées à partir de 2023, la plateforme qui vise à mettre en relation les joueurs et les clubs, une journée de détection uniquement consacré au football féminin. Cette 2e édition du Scouting Day féminin aura lieu le 29 novembre prochain à Paris, avec une vingtaine de clubs qui seront présents sur place les clubs d’Arkema Première Ligue d’Ile-de-France comme le PSG, le Paris FC ou encore Fleury. Mais également des équipes étrangères comme le Racing Union (Luxembourg) et Grasshopper (Suisse).

La détection est en revanche réservée aux joueuses évoluant entre les catégories U13 et U20 qui doivent s’inscrire directement via l’application Footsider. Lors de la première édition en décembre 2023, une centaine de joueuses et une vingtaine de clubs avaient pris part à l’expérience.

Cette année des clubs et des recruteurs d’Arkéma Première Ligue, de Seconde Ligue, de D3, de Serie A féminine et Seconde Division espagnole devraient être présents.

