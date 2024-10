Loïc Nego trouve que le football l'a poussé à se discipliner

Ordre, ordre, ordre.

Le Havre accueille Lyon pour le retour de la Ligue 1, et Antoine Joujou et Loïc Nego se sont livrés sur leur caractère et la place de leur état d’esprit dans leur parcours de footballeur professionnel. Une belle interview des deux Havrais à lire dans Libération ce samedi. L’international hongrois et le futur joueur de Parme ont abordé les thèmes suivants : la solitude après une défaite, leurs études, et à quel point le football les fatigue.

« J’ai compris les choses au fur et à mesure, a raconté Loïc Nego, formé au FC Nantes. Quitter l’AS Roma m’a fait mal. Mais il m’a fallu du temps pour apprendre à me discipliner. Deux minutes de retard, ça suffit pour que le coach t’interdise l’entraînement, c’est comme si tu arrivais une heure après. Les grands clubs ne t’attendent pas, ils passent à la suite parce qu’il y en a dix derrière toi. Dormir tôt, se réveiller tôt, les horaires… c’est plutôt le foot qui m’a poussé à me discipliner. »

Antoine Joujou, qui aurait pu poursuivre une carrière d’ingénieur ou de scientifique, a préféré le football : « Je mettais beaucoup d’intensité dans l’écoute en classe et le gros du travail était fait là, pendant les cours. Si je compare aux études, le foot m’a d’abord apporté une dépense énergétique dont j’avais besoin, se remémore-t-il, avant de poursuivre :Je sais que le foot est plein d’accidents. Les moments durs, les échecs… Mais ce n’est un échec que quand ça s’arrête. Pas avant. »

À méditer.

Le Havre ne veut plus de Bein Sports dans son stade !