Déjà relégués en région, les Chamois niortais creusent encore

Avec un D comme District ou Dépression, au choix.

Appelés à jouer en National 2 au début de l’été puis envoyé finalement à l’échelon régional avec la perte du statut professionnel, les Chamois niortais sont fixés sur leur sort depuis ce mercredi. Et celui-ci est encore plus tragique que prévu, puisque c’est en première division de District que le club des Deux-Sèvres évoluera cette saison, un an à peine après leur dernière pige en Ligue 2.

Le coup fatal a été donné par le comité de la ligue de Nouvelle Aquitaine, à une voix près (13 contre 12), envoyant cette figure du football national au neuvième échelon., où elle risque de fêter l’an prochain son centenaire. « C’est terrible, c’est notre vitrine qui disparait », se désole Daniel Guignart, un ancien président du District.

Le CNOSF comme ultime espoir

Un infime espoir existe encore pourtant. Un recours a été engagé par le président de l’association Guy Fleurquin et l’ancien adjoint Franck Azzopardi devant le CNOSF (comité sportif olympique) pour contester ces différentes relégations administratives, mais ce recours « n’a que peu, très peu de chances d’aboutir », rappelle France Bleu Nouvelle Aquitaine.

Les Bordelais ont donc trouvé leurs maîtres.

Le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire des Chamois niortais