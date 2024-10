Éric Wattellier au sifflet de Monaco-Lille avec une caméra embarquée

Il faut ranger les rushs dans le dossier « Catch », pas « Football ».

Six cartons jaunes, un rouge digne d’une prise de taekwondo, et peu de football, voici ce qu’a pu observer Éric Wattellier ce vendredi soir. L’arbitre de Monaco-Lille a sifflé avec une caméra sur son torse toute la soirée. Un triste 0-0, mais une première en Ligue 1. L’équipe de l’émission Téléfoot, sur TF1, va récupérer les rushs de la GoPro et les diffuser ce dimanche matin.

L’immersion a des vertus pédagogiques. « Dès le mois d’août, j’ai rencontré le patron de l’arbitrage français, Antony Gautier, pour lui proposer de montrer aux téléspectateurs toute la difficulté de leur métier, qui est souvent critiqué, rapporte à L’Équipe Frédéric Calenge, le directeur de la rédaction des sports de la une. On a le souci d’éduquer à l’arbitrage le passionné de foot. » Philippe Diallo a annoncé la sonorisation des arbitres de Ligue 1 en fin de saison dernière.

Une caméra ventrale, comme avec les policiers.

