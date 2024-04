La sonorisation des arbitres ou comment rendre le foot sourd

Paris champion grâce à son nouveau sauveur Luis Enrique, Brest européen, Lorient et Reims qui s’enfoncent, la renaissance du phénix lyonnais… Il y aura beaucoup de leçons et d’histoires à raconter autour de cette saison 2023-2024. Malheureusement, un domaine occulte souvent la vérité du terrain ou la beauté du geste : l’arbitrage. Pas une journée sans qu’un président ne hurle à l’assassinat de son classement, qu’un coach ne fustige l’infamie d’une main baladeuse non sanctionnée, et que les plateaux télé ne clouent au pilori l’incompétent de service.

Encore récemment, lors du choc entre Monaco et Lille, Clément Turpin a oublié un penalty évident à la suite d’une faute de Takumi Minamino sur Tiago Santos. Le même soir, le Marseille-Nice dirigé par Jérémie Pignard s’est révélé un cas d’école. Ce dernier s’est d’ailleurs retrouvé écarté du sifflet, Éric Borghini, le président de la commission fédérale des arbitres expliquant dans L’Équipe que « pour des raisons de sérénité, on lui retirait le prochain match qu’il devait faire. Cela apparaît comme une sanction, mais c’est dans son intérêt. » Bref, il a été livré à l’opinion publique, telle une victime expiatoire. Les jeunes arbitres deviennent de plus en plus de la chair à canon médiatique pour calmer la colère des clubs.

Toujours une question d’interprétation

C’est dans cette ambiance de plus en plus tendue que le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a annoncé finalement la sonorisation des arbitres de Ligue 1 dès la prochaine saison, après des retours plutôt négatifs de l’IFAB au départ. Le besoin de réformer paraît assez évident, notamment sur le plan institutionnel ou interne. Cependant, une fois de plus, la dimension éminemment culturelle et presque politique de l’arbitrage est passée sous silence. Depuis la généralisation de la VAR, le réflexe premier, voire pavlovien, reste de se réfugier dans le réconfort technologique. Ainsi, il est possible de caresser l’illusion ou le rêve du zéro défaut, ou du moins du zéro polémique.

Je suis intervenu auprès de la FIFA cette année pour essayer de les convaincre que la Fédération et le foot français souhaitaient avancer. Philippe Diallo

Pourtant, pas besoin d’une longue exégèse ou de maîtriser les subtilités de la gnose pour deviner que, par essence, celle du jeu et de ses règles, les fameuses lois du foot et leurs saintes écritures, l’arbitrage s’avère dans ce sport d’abord une affaire d’interprétation. Les précisions apportées, les reformulations des détails techniques sur la longueur du bras n’ont pas réussi à assécher cette immensité subjective, pas davantage que l’exégèse religieuse ne clarifie la connaissance des textes sacrés, quelle que soit la religion. De la sorte, au quotidien, le recours, ou non, à la vidéo n’a jamais supprimé, et a généralement plutôt amplifié, les doutes et les critiques. Les arbitres sont plus que jamais les victimes d’un dispositif qui se résume surtout à un rapport de force, vaguement camouflé derrière des ralentis disséqués image par image.

Les arbitres et leurs adversaires

Quoi qu’il en soit, le successeur de Noël Le Graët ne cache pas sa fierté d’apporter « sa » réponse, voire la paix sociale. « La sonorisation est prête, on a fait beaucoup de démarches, je suis intervenu auprès de la FIFA cette année pour essayer de les convaincre que la Fédération et le foot français souhaitaient avancer, a-t-il déroulé sur beIN Sports. On a eu cette autorisation quant à cette possibilité, lorsqu’un arbitre va voir l’écran au bord du terrain pour consulter les images de la VAR, de pouvoir se tourner vers le public en étant équipé d’un micro et de pouvoir expliquer au public ce qu’il a vu et la décision qui en découle. » Nous pourrons en tester un avant-goût à l’occasion de la finale de la Coupe de France, le 25 mai, entre l’OL et le PSG.

Il s’agit donc et surtout d’obliger l’arbitre à se justifier en direct – il faut aussi savoir écouter les diffuseurs assoiffés de téléréalité – pour reprendre la main sur la narration du match. Il n’est pas a priori pour le moment prévu de pouvoir, par exemple, entendre les réactions des joueurs quand ils interpellent plus ou moins courtoisement l’homme en noir. On continue de passer à côté de l’essentiel.

Il faudrait presque un aggiornamento. Il faudrait que l’ensemble de la grande famille du ballon rond réfléchisse collectivement à ce que doit être ou faire un arbitre dans le foot actuel. Aujourd’hui, joueurs, staffs, entraîneurs donnent surtout l’impression de se considérer comme des adversaires, au mieux des clients, de l‘arbitrage. À aucun moment, ils ne s’interrogent sur leur responsabilité, leur implication, leur rôle dans le bon déroulement du match, coup de sifflet y compris.

Avec, en filigrane, cette hypocrisie silencieuse : tout le monde veut que l’arbitre soit dans la stricte observance du règlement pour punir l’équipe en face, et tolére à l’extrême les petits excès d’engagement de ses ouailles. Pourtant, l’arbitre est aussi un acteur du jeu à part entière. L’exclusion de Ronald Araujo durant Barça-PSG a illustré qu’il pouvait peser, y compris en prenant la bonne décision, et transformer la configuration de la rencontre. Un énième gadget ne changera rien, surtout sous forme de tribunal pseudo-populaire (épargnez-nous l’argument pédagogique) face au public, qui se sera déjà de son côté fait son idée en regardant son smartphone.