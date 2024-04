Le président de la commission fédérale de l'arbitrage regrette l’absence de Stéphanie Frappart à l’Euro

Frappart sur la touche.

L’UEFA a annoncé ce mardi la liste des arbitres retenus pour donner les coups de sifflet du prochain Euro. Parmi les dix-neuf arbitres centraux choisis, on retrouve deux Français, avec François Letexier et Clément Turpin. Pourtant pressentie pour prendre part à la compétition, Stéphanie Frappart n’a finalement pas été retenue. En 2021, elle était devenue la première femme à faire partie du corps arbitral d’un Euro, officiant notamment en tant que quatrième arbitre lors du match d’ouverture entre la Turquie et l’Italie. Elle avait aussi dirigé un match entre l’Allemagne et le Costa Rica lors de la dernière Coupe du monde au Qatar.

Dans les colonnes de L’Équipe, le président de la commission fédérale des arbitres, Éric Borghini, a confié regretter cette absence. « Je suis déçu que l’UEFA n’ait pas sélectionné Stéphanie Frappart, avoue-t-il. Ils ont leurs propres critères de sélection, mais c’est regrettable. Cela met quand même un coup d’arrêt, provisoire en tout cas, à la présence de femmes arbitres au plus haut niveau européen. Le fait de ne pas la retenir et encore plus de ne prendre aucune femme comme arbitre central, est un mauvais signal. » Dans la liste de l’instance européenne, on constate qu’aucune femme n’a été retenue, que ça soit chez les arbitres centraux, à la VAR ou chez les arbitres de réserve. Éric Borghini reconnaît toutefois que Stéphanie Frappart semble faire « une saison un peu moins aboutie que les précédentes » sur les pelouses de Ligue 1, ce qui a peut-être coûté à la quadragénaire sa place pour le prochain Euro.

En tout cas, les supporters de Valenciennes ne pleureront pas son absence.