Deux arbitres français à l’Euro

Les Bleus ne sont pas les seuls Français à s’être qualifiés pour l’Euro 2024.

En parallèle de l’équipe nationale, deux hommes de l’Hexagone seront aussi présents en Allemagne à partir du 14 juin 2024 pour la compétition tant attendue : il s’agit de François Letexier et Clément Turpin, les deux arbitres ayant été sélectionnés pour faire la loi lors de quelques matchs de l’épreuve.

Une première pour Letexier, 34 ans au compteur et qui n’a jamais participé à ce tournoi. Pour le second, en revanche, cela devient une habitude : celui qui va bientôt souffler sa 42e bougie (et qui a donc davantage d’expérience) a déjà connu deux éditions, à savoir celle de 2016 et 2021.

Pas de traitement de faveur pour la Belgique, M. Turpin !