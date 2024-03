L’Angleterre s’amuse de la ressemblance entre Leandro Trossard et Clément Turpin

Doppelgangers.

Quatorze ans plus tard, Arsenal s’est à nouveau qualifié pour un quart de finale de Ligue des champions mardi soir, face au FC Porto. Une rencontre arbitrée par le Français Clément Turpin, ce qui a beaucoup amusé les internautes anglais en raison de sa ressemblance troublante avec Leandro Trossard.

Il n’en fallait pas plus pour voir les réseaux sociaux fleurir de mèmes et autres blagues à propos des deux hommes, qui plus est après les avoir vus discuter côte à côte en rentrant aux vestiaires à la pause, quelques minutes après que l’ailier belge a ouvert le score pour les Gunners. « La nuit va être chargée pour Trossard qui va devoir jouer sur l’aile gauche et arbitrer le match », s’est par exemple amusé un internaute.

Ctrl C Ctrl V pic.twitter.com/hF3p0MKY6H — Yon Ecenarro (@YonEcenarro) March 12, 2024

Si l’UEFA a de l’humour, elle sait quoi faire pour le quart de finale.

Sergio Conceição affirme que Mikel Arteta a insulté sa famille