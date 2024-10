À Montbron, un match de D4 part en vrille : deux joueurs aux urgences

Le football il a sacrément changé…

Ce samedi, un simple match de D4 a viré au cauchemar. Deux joueurs de Montbron ont été agressés par des joueurs de l’US Taponnat, alors en train de perdre la rencontre. Le gardien de but de Montbron, qui a pris le premier coup, a raconté comment tout cela a commencé dans les colonnes de Charente Libre. « Il (l’attaquant) était frustré car j’ai gardé le ballon dans les pieds pour gagner du temps. Il m’a empêché de relancer. L’arbitre lui a infligé un carton jaune pour antijeu. Il m’a ensuite bousculé quand j’ai repris le ballon. »

Le point de bascule de la rencontre vers l’effroi. Le frère de l’attaquant a alors infligé un violent coup de coude dans la nuque du portier de 19 ans, ce qui lui a fait perdre connaissance. « Je me suis réveillé en PLS sur la pelouse avant d’être transporté vers les urgences. » Les médecins lui ont prescrit deux semaines d’ITT. Son agresseur s’en est aussi pris à un de ses coéquipiers, un milieu de terrain de 41 ans, qui a perdu connaissance et s’est réveillé seulement aux urgences. « J’aurais été victime d’un coup de pied au visage quand j’étais inconscient au sol. »

« C’est la répression qui reste le plus efficace »

Tout cela a été filmé, et la vidéo sera une preuve inestimable pour l’enquête qui a été ouverte par la brigade de gendarmerie de La Rochefoucauld. Le club de Montbron a bien évidemment porté plainte et Taponnat a déjà mis à la porte deux de ses joueurs : l’agresseur et le joueur à l’initiative de l’échauffourée.

Jean-François Selle, le président du District de la Charente tout juste élu, déplore ce genre de drames, qui arrivent de plus en plus souvent sur les terrains de football. « Ils n’ont rien à faire sur un terrain de foot. Ces faits salissent l’image du football. Ils cassent le travail de beaucoup de gens qui œuvrent pour redorer le blason du football. » Des solutions ont déjà été imaginées, mais il faut encore durcir les choses. « On a tenté le permis à points, l’arbitrage pour les joueurs suspendus. Finalement, c’est la répression qui reste le plus efficace. »

L’agresseur des deux joueurs risque jusqu’à cinq ans de suspension, et son club pourrait bien aussi avoir quelques sanctions financières.

Kevin Ramirez : « Cette équipe de France de futsal est déjà portée sur l’avenir »