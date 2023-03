Versailles enfonce Bastia Borgo et reprend les rênes du National

Versailles 1-0 Bastia Borgo

But : Jaques (45e +1, sp) pour les Versaillais

Cris > la crise.

Après deux revers consécutifs, Versailles est reparti du bon pied en battant d’une courte tête la lanterne rouge de National, Bastia Borgo, en clôture de la 24e journée (1-0). Un succès sans éclat mais ô combien important puisqu’il permet aux hommes de Cris de récupérer la place de leader, une longueur devant Martigues. C’est à la fin d’une première période insipide que les Versaillais ont fait la différence, lorsqu’ils ont bénéficié d’un penalty pour un tacle manqué de Raphaël Diarra sur Jordan Leborgne, que Thibault Jaques a transformé (1-0, 45e+1).

La seconde période n’a guère été plus enthousiasmante, Versailles se contentant à raison de monopoliser le ballon sans se faire de frayeur face à des Corses bien trop maladroits aux abords de la surface. Hugo Barbet a d’ailleurs dû s’employer à deux reprises, pour claquer au-dessus de sa barre une volée bien sentie de Leborgne (78e) et dévier une dernière tentative de Rachid Alioui (94e), afin de ne pas concéder une plus large défaite.

Les Corses sont à douze points du premier non-relégable, c’est presque une déclaration d’indépendance.

Versailles (3-4-3) : Rénot – Jaques, Gibaud, Diouf – Lefebvre, Lemoine (Alioui, 81e) , Damour , Sylla – Leborgne (Silva, 92e), Prunier (Diarrassouba, 81e), Amado (Brun, 73e). Entraîneur : Cris.

Bastia-Borgo (3-4-1-2) : Barbet – Romany, Diabaté (Sangara, 77e), Diarra – Coelho, Lebas (Kerkour, 59e), Dounbia, Bérenguier (Benoit, 59e) – Ley (Hemans, 59e) – Kouakou, Duku. Entraîneur : Alexandre Torres.

